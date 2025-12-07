Netanyahu dice che non lascerà la politica se otterrà la grazia e annuncia la Fase 2 a Gaza

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benjamin Netanyahu ha escluso l'ipotesi di rassegnare le dimissioni nel caso in cui gli venisse concessa la grazia dal presidente Isaac Herzog per porre fine al processo per corruzione. Il premier israeliano ha anche detto che vedrà Trump entro fine mese: "Porremo fine al ruolo di Hamas a Gaza. Siamo quasi alla fine della prima fase e prevediamo di passare presto alla seconda. Otterremo il disarmo di Hamas e smilitarizzeremo Gaza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Schlein: “Meloni condanna le violenze di Milano ma non dice nulla sui crimini di Netanyahu a Gaza” – Video

Netanyahu all’Onu invita i presenti a fare un quiz. E poi dice: “Molti leader critici ci lodano in privato”

Gaza, la guerra in diretta e le news dalla Flotilla: show di Netanyahu all’Onu: “Non ci fermiamo”, Media: “‘Hamas dice sì a piano Trump”

netanyahu dice lascer224 politicaNetanyahu dice che non lascerà la politica se otterrà la grazia e annuncia la Fase 2 a Gaza - Benjamin Netanyahu ha escluso l'ipotesi di rassegnare le dimissioni nel caso in cui gli venisse concessa la grazia dal presidente Isaac Herzog per porre ... Segnala fanpage.it

Netanyahu: «Israele non persegue alcuna politica della fame a Gaza» - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intervenendo alla "Christian Conference" a Gerusalemme, ha dichiarato che Israele non ha una "politica della fame. ilmessaggero.it scrive

Netanyahu: Israele non persegue alcuna politica della fame a Gaza - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intervenendo alla "Christian Conference" a Gerusalemme, ha dichiarato che Israele non ha una "politica della fame. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Dice Lascer224 Politica