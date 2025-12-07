Netanyahu dice che non lascerà la politica se otterrà la grazia e annuncia la Fase 2 a Gaza
Benjamin Netanyahu ha escluso l'ipotesi di rassegnare le dimissioni nel caso in cui gli venisse concessa la grazia dal presidente Isaac Herzog per porre fine al processo per corruzione. Il premier israeliano ha anche detto che vedrà Trump entro fine mese: "Porremo fine al ruolo di Hamas a Gaza. Siamo quasi alla fine della prima fase e prevediamo di passare presto alla seconda. Otterremo il disarmo di Hamas e smilitarizzeremo Gaza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
