Al termine della partita persa 4-0 contro l’Inter, Fábregas ha ammesso di essersi scontrato su un avversario troppo forte, in questo momento, per il suo Como. I lariani hanno provato a vincere con la solita ricetta, fatta di qualità tecnica ma anche di aggressività senza palla. Stavolta, però, non è bastato. «Noi facciamo tante cose bene ma loro sono talmente bravi che ti trovano sempre la soluzione». Certo, gli episodi, come sempre, hanno inciso, e ieri l’Inter ha avuto ciò che in parte le era mancato in alcuni snodi di questa stagione: la fortuna, come quando Douvikas a pochi passi dalla porta ha sprecato la palla del possibile 1-1 (a conti fatti l’unica azione pericolosa del Como) e il cinismo, come quando ha chiuso la partita con Thuram sugli sviluppi di un calcio d'angolo che Fábregas ha definito «un po’ imbarazzante». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Nessuno riesce a pressare l'Inter, neanche il Como