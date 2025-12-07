Nessuno riesce a pressare l' Inter neanche il Como
Al termine della partita persa 4-0 contro l’Inter, Fábregas ha ammesso di essersi scontrato su un avversario troppo forte, in questo momento, per il suo Como. I lariani hanno provato a vincere con la solita ricetta, fatta di qualità tecnica ma anche di aggressività senza palla. Stavolta, però, non è bastato. «Noi facciamo tante cose bene ma loro sono talmente bravi che ti trovano sempre la soluzione». Certo, gli episodi, come sempre, hanno inciso, e ieri l’Inter ha avuto ciò che in parte le era mancato in alcuni snodi di questa stagione: la fortuna, come quando Douvikas a pochi passi dalla porta ha sprecato la palla del possibile 1-1 (a conti fatti l’unica azione pericolosa del Como) e il cinismo, come quando ha chiuso la partita con Thuram sugli sviluppi di un calcio d'angolo che Fábregas ha definito «un po’ imbarazzante». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Scopri altri approfondimenti
Medici sotto assedio, anziani record e welfare in affanno: il Rapporto Censis 2025 fotografa un Paese che invecchia velocemente ma non riesce a proteggere i suoi cittadini e i suoi operatori sanitari. Il nuovo Rapporto Censis 2025 sulla situazione sociale del - facebook.com Vai su Facebook
Inter forza quattro, Como travolto a San Siro - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Inter - Secondo fantacalcio.it
L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci" - L'Inter sorprende ancora una volta, non tanto per la vittoria sul Como, ma per le dimensioni della stessa: il 4- Come scrive tuttomercatoweb.com
Troppa Inter stasera per il Como: a San Siro finisce 4-0, sconfitta troppo pesante per gli azzurri di Cesc - In avvio di ripresa buone occasioni per tornare in partita, poi nel finale nerazzurri travolgenti ... ciaocomo.it scrive