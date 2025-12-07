Neres avverte la Juve di Spalletti | il suo rendimento è in costante crescita Il brasiliano vuole prolungare il trend positivo | il suo score nelle ultime settimane
Neres è tornato devastante: 5 partecipazioni a rete nelle ultime 6 gare. Cerca il 3° gol consecutivo: un record personale nei 10 maggiori campionati. La sfida del Maradona tra Napoli e Juventus vedrà la Vecchia Signora affrontare un David Neres rigenerato e in uno stato di forma clamoroso. L’attaccante ha dimostrato di essere tornato ai livelli che lo resero celebre, diventando un fattore chiave per la squadra di Antonio Conte. I numeri sono impressionanti: Neres ha preso parte a ben cinque reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A, con un bilancio di tre gol e due assist. Questa striscia positiva arriva dopo un lungo periodo di difficoltà in cui non aveva partecipato a nessuna marcatura nelle precedenti 16 partite di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Lang avverte la #Juve : “Sappiamo cosa fare. #Hojlund e #Neres …” #europacalcio Vai su X
Roma-Napoli 0-1, pagelle: i populisti avevano ammazzato Conte, Conte è vivo Neres evoca lo 0-1 di Osimhen. Hojlund ormai si è lukakizzato. Il gemello mediano di McTominay e La La Lang. Il Napoli si rimette al centro del villaggio. Di Fabrizio d'Esposito Le - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus: Spalletti e Conte, sfida tra ex. Neres e David i più attesi - In attesa di capire se a prevalere sarà «l’emozione incandescente» o l'abituale trattamento riservato dal Maradona a quelli che da quelle parti chiamano «cori ‘ngrati», Luciano Spalletti si prepara pe ... Da msn.com
Napoli-Juventus: il ritorno del "traditore" Luciano Spalletti fra centrocampi spolpati e "nove" da brevettare - Luciano Moggi studiò a Posillipo prima di laurearsi a casa Agnelli. Scrive eurosport.it
Juve ribaltata, colpo di scena Spalletti: c’è la decisione estrema - Importanti novità in casa Juve e Luciano Spalletti è pronto a cambiare tutto nelle prossime settimane. Da diregiovani.it