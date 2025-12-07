Neres è tornato devastante: 5 partecipazioni a rete nelle ultime 6 gare. Cerca il 3° gol consecutivo: un record personale nei 10 maggiori campionati. La sfida del Maradona tra Napoli e Juventus vedrà la Vecchia Signora affrontare un David Neres rigenerato e in uno stato di forma clamoroso. L’attaccante ha dimostrato di essere tornato ai livelli che lo resero celebre, diventando un fattore chiave per la squadra di Antonio Conte. I numeri sono impressionanti: Neres ha preso parte a ben cinque reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A, con un bilancio di tre gol e due assist. Questa striscia positiva arriva dopo un lungo periodo di difficoltà in cui non aveva partecipato a nessuna marcatura nelle precedenti 16 partite di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Neres avverte la Juve di Spalletti: il suo rendimento è in costante crescita. Il brasiliano vuole prolungare il trend positivo: il suo score nelle ultime settimane