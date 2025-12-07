Neonata morta su A5travolta dalle auto
12.00 La bambina di due mesi morta in un incidente ieri sera sull'autostrada A5 Torino-Aosta, potrebbe non essere morta per l'impatto della caduta, una volta sbalzata fuori dall'auto su cui viaggiava con la mamma. Gli accertamenti medico-legali sono in corso e l'ipotesi è che una o più auto l'abbiano travolta in velocità una volta fuori dall'abitacolo, probabilmente anche senza accorgersi, mentre i mezzi erano privi di controllo dopo lo scontro. Il tamponamento, avvenuto intorno alle 20 verso Aosta, ha coinvolto più mezzi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
