Nell’armadio di Elettra Lamborghini | ha decine di scatole Hermès un video-telefono e una tv
Elettra Lamborghini è volata nella sua casa di Miami col marito Afrojack e sui social ha inconsciamente mostrato la camera armadio: ecco com'è fatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Elettra Lamborghini “in incognito” dopo l’annuncio di Carlo Conti sui nomi di Sanremo 2026: la cantante raccoglie pareri sulla sua partecipazione - Il siparietto, pubblicato sui social della cantante, si chiude in farmacia dove Elettra getta la maschera ... Da ilfattoquotidiano.it
Elettra Lamborghini mostra sui social la sua borsa Hermès in edizione limitata che vale una fortuna! - Nelle ultime ore, Elettra Lamborghini ha mostrato sui social il suo daily look dove non è di certo passata inosservata la sua Hermès Kelly in edizione limitata che vale una fortuna. Lo riporta msn.com
ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo - Elettra Lamborghini annunciata tra i ‘BIG’ in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Lo riporta radiowebitalia.it