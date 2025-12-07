Nel segno di Puccini Il tour in Sud America dei Lucchesi nel Mondo

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, cultura, legami con il territorio: si è conclusa la visita di una rappresentanza dei Lucchesi nel Mondo in Sud America che ha incontrato le comunità di conterranei presenti e avviato rapporti per sviluppare importanti sinergie destinate a rafforzare la vocazione turistica della provincia di Lucca. Tutto ha avuto inizio con il progetto "La Toscana di Giacomo Puccini", promosso e finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo per valorizzare e far conoscere in alcune comunità del Sud America i luoghi d’origine del grande compositore e il patrimonio culturale e paesaggistico che ne ispirò la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nel segno di puccini il tour in sud america dei lucchesi nel mondo

© Lanazione.it - Nel segno di Puccini. Il tour in Sud America dei Lucchesi nel Mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

segno puccini tour sudNel segno di Puccini. Il tour in Sud America dei Lucchesi nel Mondo - La presidente Ilaria Del Bianco: “Avviati nuovi contatti e scambi culturali“. Come scrive lanazione.it

Notte bianca in tour. Visite guidate gratuite nel segno di Puccini - E’ conto alla rovescia per la Notte Bianca, che sabato 31 agosto tornerà con l’edizione numero 11 della sua storia. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Segno Puccini Tour Sud