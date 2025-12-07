Nel segno di Puccini Il tour in Sud America dei Lucchesi nel Mondo
Musica, cultura, legami con il territorio: si è conclusa la visita di una rappresentanza dei Lucchesi nel Mondo in Sud America che ha incontrato le comunità di conterranei presenti e avviato rapporti per sviluppare importanti sinergie destinate a rafforzare la vocazione turistica della provincia di Lucca. Tutto ha avuto inizio con il progetto "La Toscana di Giacomo Puccini", promosso e finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo per valorizzare e far conoscere in alcune comunità del Sud America i luoghi d’origine del grande compositore e il patrimonio culturale e paesaggistico che ne ispirò la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
