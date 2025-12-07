Nel plico postale un chilo di cocaina

Romatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un plico postale con dentro un chilo di cocaina. Un pacco stupefacente costato le manette ad un 56enne. A trovare la polvere bianca i carabinieri nel corso di alcuni controlli antidroga predisposti in diversi quartieri della Capitale, fra cui la periferia est della città, dove l'uomo - un romano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Un chilo di cocaina in auto, arrestati in collina dalla polizia - Nella giornata di ieri la squadra mobile della Questura della Spezia, impegnata in un servizio mirato alla ... Segnala lanazione.it

Nascondono un chilo di cocaina nel bosco, due arresti - I residenti segnalano uno strano viavai in una zona isolata della frazione Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare (Fermo), la polizia di Stato fa scattare le indagini e gli appostamenti e poi passa ... Da ansa.it

plico postale chilo cocainaUn chilo di coca in macchina. Scatta l’arresto - Nel corso di un servizio perlustrativo ordinario, i carabinieri della ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Plico Postale Chilo Cocaina