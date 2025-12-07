Un tasso di violazione senza precedenti. Le magagne della nautica e quei diritti dei lavoratori calpestati dai titolari delle imprese del lusso sono venuti fori con prepotenza nel corso della tavola rotonda sul lavoro organizzata dalla Cgil di Nicola Del Vecchio, presenti il governatore Eugenio Giani, il parlamentare del Pd Arturo Scotto, il segretario regionale della Fiom Daniele Calosi, il presidente di Cna Daniele Brizzi e il responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro Domenico Gullì. Nell’affollata sala della Port authority, le denunce del sindacato sono state lame affilate che hanno spezzato indifferenza e noncuranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nautica, i fuori legge ai raggi X : "Tasso di violazione alle stelle". La battaglia del servizio ‘Pisll’