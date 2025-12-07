Naufragio a sud di Creta | almeno diciotto persone migranti sono morte
Almeno diciotto persone migranti hanno perso la vita nel naufragio di un gommone a sud di Creta. Una nave mercantile turca l’aveva notato mentre era già parzialmente affondato a sud dell’isola di Chrisi, e aveva segnalato l’accaduto alla Guardia costiera greca. Le persone a bordo dell’imbarcazione erano all’incirca venti: due sono state soccorse e condotte nella città costiera di Ierapetra. Secondo la tv Ert, i corpi sarebbero stati rinvenuti all’interno del gommone, che stava imbarcando acqua ed era sgonfio. Il sindaco del porto cretese di Ierapetra, Manolis Frangoulis, ha dichiarato: «L’imbarcazione su cui viaggiavano i migranti era sgonfia su due lati, il che ha costretto i passeggeri a stare in uno spazio ridotto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
