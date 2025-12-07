Nato amica dei Brics e Difesa Ue allargata ai Balcani | l’idea di Crosetto per risvegliare l’Occidente

L’Occidente, vecchio e stanco, “balla sull’orlo del precipizio. E pare non capire, non reagire, non elaborare”. Guido Crosetto, che ieri aveva commentato la Nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti (“Trump ha semplicemente esplicitato che l’Europa gli serve poco o nulla” nella competizione con la Cina), oggi ha affidato a un’intervista ad Avvenire la propria ricetta per risvegliare la nostra parte di mondo, basata sulla necessità di dialogare con le potenze che fino a oggi sono state schierate sul lato opposto della barricata. “Nel 2100 la popolazione italiana crollerà a 35 milioni di abitanti -, premette il ministro della Difesa – il 40 per cento in meno di quella attuale, l’Africa toccherà invece quota 3,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nato “amica” dei Brics e Difesa Ue allargata ai Balcani: l’idea di Crosetto per risvegliare l’Occidente

