Natale tra luci e bilanci corti | mercatini e concerti a metà prezzo

Oggi Avellino si accende. Letteralmente. Le luminarie punteggeranno i vicoli e le piazze come stelle cadute per sbaglio, mentre i mercatini di Piazza Libertà offriranno artigianato locale e dolciumi pronti a riempire borse e cuori. C’è chi applaudirà per la magia, chi per la puntualità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Buongiorno Milano. Buon Sant’Ambrogio. Luci di Natale. (foto andrea cherchi) - facebook.com Vai su Facebook

Le più stupefacenti luci Twinkly ancora in sconto e arrivano prima di Natale - Vi abbiamo parlato molte volte nei giorni del Black Friday di Twinkly perchè, contrariamente al passato, abbiamo trovato tanti prodotti in sconto del marchio di luci italiano noto per produrre le ... Secondo macitynet.it

Tutti i rincari di Natale: dai panettoni ai gioielli spinti dalla corsa dell’oro - Per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più rispetto al 2021, ma se si scelgono prodotti a bas ... Scrive msn.com

Mercatino di Natale a Vipiteno 2025: un incanto tra luci, campane e magia dell’Alto Adige - Durante il periodo dell’Avvento, Vipiteno si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale. Riporta siviaggia.it

Luci di Natale, le tendenze 2024 per decorare balconi e terrazzi - Non solo perché saranno visibili a tutti, ma anche perché spesso si è un po’ indecisi: se le luci bianche sono classiche ma ... Scrive dilei.it

Shopping natalizio, primi bilanci tra ombre e luci: «Un po’ di ossigeno dopo la crisi» - Non basta un Natale per risollevare le sorti del settore commercio che ad ogni livello soffre, nonostante i timidi tentativi di sostegno da parte degli enti. Si legge su quotidianodipuglia.it

Natale 2025 a visitare i beni del FAI: pubblicato il calendario eventi su 20 luoghi imperdibili - Nel cuore della Vallagarina, a Sabbionara d’Avio, in provincia di Trento, il Castello di Avio ospita l’unico mercatino natalizio del Trentino all’interno di una fortezza medievale. Da iodonna.it