Natale per tutti Stand e giochi nel weekend

PIETRASANTA Arte, artigianalità e una vivace sinfonia di luci, colori e profumi natalizi: nel fine settimana dell’Immacolata la Piccola Atene ha in serbo un ricco calendario di appuntamenti sotto l’egida del Natale ma non solo. Fino a domani la "Passeggiata di Afrodite" in piazza Statuto si trasformerà in un villaggio natalizio che propone il mercatino firmato Apuan Eventi, aperto dalle 9 fino a sera dove è possibile curiosare tra gli stand. Il mercatino è accompagnato da occasioni d’intrattenimento a misura di bambino. Oggi è in programma lo spettacolo "Merry Christmas on Skates" a cura dell’Asd Angel’s Skate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natale per tutti. Stand e giochi nel weekend

