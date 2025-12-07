Natale l’insolito regalo di Meghan Markle al Principe William | il cucchiaio molto particolare

Quando si parla di Famiglia Reale britannica, il Natale non è soltanto tradizione e protocollo: è anche il momento in cui i Windsor si scambiano regali ironici, eccentrici e spesso imbarazzanti, secondo una consuetudine che sorprende ogni anno. Tra gli episodi rimasti più impressi, quello che vede protagonista Meghan Markle, allora nuova arrivata a corte, e un dono destinato a far discutere: un semplice cucchiaio, ma con un’incisione destinata a diventare virale. Il cucchiaio “cereal killer”: il retroscena del 2017. Era il Natale 2017 quando Meghan decise di entrare nello spirito scherzoso dei Windsor scegliendo per il cognato William un regalo tanto banale quanto spiazzante: un cucchiaio inciso con la scritta “cereal killer”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Natale, l’insolito regalo di Meghan Markle al Principe William: il cucchiaio molto particolare

