Natale in vinile tra le vigne vulcaniche delle Cantine Astroni

Sbircialanotizia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale, quest’anno, profuma di mosto, vinile e vulcano. Sabato 14 dicembre alle ore 11, le Cantine Astroni aprono la cantina per un appuntamento che intreccia musica, calici e sapori partenopei: Astro a 33 Giri, un’esperienza che invita a vivere la festa in modo autentico, lento, condiviso, tra viti, suoni e convivialità. Un brindisi di Natale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

