Natale da 50 miliardi | tredicesime record e italiani più ottimisti
Gli italiani si preparano a un Natale più ricco. Confcommercio stima una spesa complessiva di 50 miliardi di euro per regali, ristoranti, viaggi e consumi legati alle festività. Merito delle tredicesime più sostanziose, dell’inflazione finalmente sotto controllo e dell’occupazione ai massimi storici. La spesa media per famiglia si attesta a 1.964 euro, in crescita del 2,8% rispetto allo scorso anno. Ma non mancano le ombre: il Codacons denuncia i rincari su cibo e turismo, mentre Federconsumatori punta il dito contro l’esplosione dei costi dei trasporti che colpisce soprattutto i pendolari in viaggio verso casa per le feste. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
