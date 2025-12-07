Natale con Massimo Boldi Il re della comicità a Miramare

L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, all’ Underground Billiards (nello stabile che ospita la Terrybell Palace di Rimini), dove si festeggia il Natale con un ospite d’eccezione: Massimo Boldi. Dalle 21.30 (ingresso libero, fino a esaurimento posti) l’icona della comicità italiana, protagonista di decine di film campioni d’incassi e storico volto dei cinepanettoni al fianco di Christian De Sica, porterà sul palco uno show tutto da ridere, fatto di gag, aneddoti e quell’irresistibile humour che lo ha reso uno degli attori più amati dal pubblico di ogni età. L’evento si svolgerà nella sala da biliardo Underground Billiards, al piano interrato dell’edificio di via Flaminia 399, in zona Miramare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Natale con Massimo Boldi. Il re della comicità a Miramare

Leggi anche questi approfondimenti

#Palermo Il Massimo… e un Natale che abbraccia #Mondopalermo @mau_8_03 - facebook.com Vai su Facebook

Natale con Massimo Boldi. Il re della comicità a Miramare - L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, all’Underground Billiards (nello stabile che ospita la Terrybell Palace di Rimini), dove si ... ilrestodelcarlino.it scrive

Natale con Massimo Boldi: all’Underground Billiards di Rimini arriva il re della comicità - Natale con Massimo Boldi: all’Underground Billiards di Rimini arriva il re della comicità ... Si legge su politicamentecorretto.com

Rimini, aria di “cinepanettoni” all’Underground Billiards con Masismo Boldi - Il 19 dicembre, all’Underground Billiards (nello stabile che ospita la Terrybell Palace di Rimini), si festeggia il Natale con un ospite d’eccezione: ... Secondo corriereromagna.it

Massimo Boldi, festa per gli 80 anni: «Non ci sono più talenti come noi. Vorrei girare "Natale in casa Boldi" e vi svelo il film mai uscito» - È un compleanno importante quello che Massimo Boldi festeggia oggi, il 23 luglio 2025: 80 anni di successi, film, amicizie, amori e delusioni che raccontato una vita, quella dell'attore, vissuta al ... Da leggo.it

Massimo Boldi, festa per gli 80 anni: «Non ci sono più talenti come noi. Vorrei girare "Natale in casa Boldi" e vi svelo il film mai uscito» - A renderlo un'icona della commedia all'italiana sono stati i cinepanettoni, soprattutto quelli girati in coppia con Christian De Sica. Come scrive leggo.it

Massimo Boldi spegne 80 candeline. Il cabaret con Teocoli, il cinema con De Sica, il grande amore con Marisa - Christian De Sica è stata per anni il simbolo dei cinepanettoni, quei film da vedere durante le vacanze di Natale per farsi qualche risata in compagnia. Scrive corriere.it