Natale 2025 prezzi alle stelle | anche il panettone è diventato un lusso

Resta il simbolo delle feste per milioni di italiani e sicuramente non mancherà sulle tavole imbandite, ma a quale prezzo, visti i rincari rispetto allo scorso anno Il Natale è ormai prossimo e gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati, già da tempo, traboccano di prodotti tipici di questa occasione. Immancabili, i protagonisti delle tavole natalizie, il panettone e il pandoro. Nonostante le varianti più fantasiose e inedite, le versioni più amate e richieste dagli italiani rimangono quelle classiche, scelte da oltre il 52% dei consumatori di dolci di Natale, che al massimo optano per la versione del panettone senza canditi o senza uvetta.

