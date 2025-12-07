Nasce una nuova sezione locale di Ferrara Popolare Europea | al via con un dibattito sulla pace

Si è costituita a Vigarano Mainarda una sezione dell'associazione Ferrara Popolare Europea già presente in diversi Comuni della provincia oltre che nel capoluogo. Il nucleo promotore ha inteso in tal modo dare seguito alla presentazione di un manifesto rivolto a quanti, cittadini, associazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altre letture consigliate

DRM e HbbTV cambiano la TV connessa: così nasce la nuova era dei contenuti premium protetti

Parma si arricchisce di una nuova realtà artistica: nasce la prima Youth theatre company stabile della città

Quando un film nasce dalla musica dal vivo: la nuova magia dell’intelligenza artificiale

Una nuova canzone nasce nel nostro borgo! Oggi esce un inedito del nostro concittadino Antonio Villano, artista che, con la sua musica e la sua poesia, porta sempre con sé – e sempre più in alto – il nome del nostro amatissimo Orsomarso. Un progetto r - facebook.com Vai su Facebook

Nasce la nuova DG della Crescita: export e internazionalizzazione al centro della diplomazia L’Italia cresce se le sue imprese crescono nel mondo Scopri le priorità della riforma e la visione per il Sistema Italia #diplomaziadellacrescita #export #SistemaIta Vai su X

Nasce a Ravenna una nuova sezione del Codacons per assistenza su bollette e servizi - L’associazione di tutela degli utenti e dei consumatori Codacons ha costituito una nuova sezione a Ravenna per rafforzare la sua presenza. Riporta ravennaedintorni.it

A Ururi nasce la sezione AIDO “Vincenzo Campofredano”, Roberti: “Donare gli organi significa salvare vite” - CAMPOBASSO – Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 novembre 2025 è stata inaugurata la nuova sezione AIDO di Ururi, intitolata alla memoria di ... Si legge su molisenetwork.net

Nuova Pescara, a Spoltore nasce il comitato 'No fusione' - "Proteggere e tutelare la comunità locale, difendere l'identità, la storia e peculiarità di Spoltore e chiedere informazioni chiare, documentate e verificabili su una scelta destinata a incidere profo ... Lo riporta ansa.it