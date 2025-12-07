Nasce Sport-Aut | formazione attività sportive e sostegno alle famiglie per l’inclusione

Mercoledì 10 dicembre alle ore 10 nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti sarà presentato l’avvio del progetto Sport-Aut, un’iniziativa che pone lo sport al centro di un percorso concreto di inclusione e sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie.Il progetto mira a migliorare la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

