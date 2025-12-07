Nasce Cuisine 83 al Lago una storia che torna a splendere

Lo storico "Ciao Ciao" con vista lago, situato sulle rive del Trasimeno da oltre 55 anni, si prepara a una fase di rinnovamento. L’attuale proprietario, Marco Bernasconi (fondatore di Romantic Italian Weddings), ha avviato un progetto in collaborazione con lo Chef Endrio Sevoli, creatore di Cuisine 83. Da questa partnership nasce " Cuisine 83 al lag ". L’iniziativa prevede la creazione di un complesso che sarà un polo gastronomico, un centro per eventi e un locale serale. Il piano è quello di mantenere l’attività di locale serale e discoteca nella parte superiore della struttura, in linea con la sua storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

