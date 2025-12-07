Nasce a Napoli la Rete Antimilitarista per la Pace

Si è svolta ieri, sabato 6 dicembre, al Centro Missionario Giovanile di Napoli, l’Assemblea cittadina contro la guerra e il militarismo promossa dal Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione della Campania. A introdurre i lavori padre Alex Zanotelli, moderati da Vittorio Moccia. In sala più di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it