Napoli un fiume straripante di turisti invade la città per il weekend dell' Immacolata
Folle oceaniche di napoletani e turisti che hanno scelto di trascorrere il ponte dell?Immacolata per le strade della città. Tra buon cibo, musica e un clima di gioia e spensieratezza,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli invasa dai turisti per il weekend dell'Immacolata - Napoli si conferma una meta turistica di tendenza: anche oggi, in prossimità della festa dell'Immacolata, un fiume di persone sta attraversando le vie principali della città, dalle strade dello shoppi ... Da ansa.it