Napoli ritrovata la 16enne Suamy Rispoli la casa famiglia | ‘Non siamo un luogo di reclusione
Il ritrovamento dopo quattro giorni di silenzio e paura. È arrivata nella tarda mattinata la conferma che tutta la città, e soprattutto la comunità educativa di Portici, attendeva con apprensione da giorni: Suamy Rispoli è stata ritrovata. La 16enne, scomparsa lo scorso 2 dicembre subito dopo l’uscita da scuola, è stata rintracciata dai carabinieri nel quartiere napoletano di Miano, a quattro giorni dalla denuncia di allontanamento presentata dalla casa famiglia che la ospitava. La giovane è in buone condizioni fisiche e psichiche. Non risultano segnali di costrizione o violenza. Dal primo istante, il clima attorno alla scomparsa era rimasto sospeso tra paura e speranza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
