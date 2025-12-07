Napoli ritrovata la 16enne Suamy Rispoli | è in buone condizioni

È stata ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa il 2 dicembre scorso a Portici, in provincia di Napoli. La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri e, secondo quanto riferito dalle autorità, sta bene. La giovane, ospite di una casa famiglia dopo la perdita della potestà genitoriale di madre e padre, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso martedì, dopo essere andata regolarmente a scuola e non aver fatto ritorno alla struttura. Le ricerche erano scattate immediatamente a seguito della denuncia presentata dalla direttrice della casa famiglia, che aveva segnalato la scomparsa della 16enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

