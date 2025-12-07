Napoli ritrovata 16enne scomparsa da Portici | sta bene
(Adnkronos) – Dopo cinque giorni, è stata ritrovata Suamy, la ragazza di 16 anni scomparsa lo scorso 2 dicembre da Portici (Napoli). La studentessa è stata ritrovata dai carabinieri a Napoli e, secondo quanto si apprende, sta bene. La 16enne era svanita nel nulla dopo la scuola e non aveva fatto ritorno nella casa famiglia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Napoli, auto rubata all’aeroporto di Barcellona ritrovata a Pianura
L’auto rubata a Barcellona in due giorni è arrivata a Napoli: ritrovata a Pianura
Napoli, studentessa 18enne drogata e abusata dopo un drink analcolico: ritrovata in una pozza di sangue
È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e ora verrà - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juve: Buongiorno 'uniti con Conte, ritrovata l'energia'. Difensore azzurro: 'Gara speciale, in famiglia tutti del Toro' #ANSA Vai su X
Napoli, ritrovata la 16enne Suamy Rispoli: è in buone condizioni - È stata ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa il 2 dicembre scorso a Portici, in provincia di Napoli. Come scrive msn.com
Portici, ritrovata la 16enne scomparsa dopo l'uscita da scuola. Sta bene - Dopo alcuni giorni di ansia, nei quali non si avevano più notizie di una ragazza di 16 anni, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, è arrivato il lieto fine. Segnala tg24.sky.it
Napoli, ritrovata 16enne scomparsa da Portici: sta bene - (Adnkronos) – Dopo cinque giorni, è stata ritrovata Suamy, la ragazzina scomparsa lo scorso 2 dicembre da Portici (Napoli). Scrive sassarinotizie.com