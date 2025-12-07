Napoli Racing Show | quasi 20mila presenze nella prima giornata di gare

Parte con il pienone il Napoli Racing Show, l’evento motoristico che fino all’8 dicembre trasformerà il Lungomare partenopeo in uno straordinario circuito automobilistico. La prima giornata che ha portato in pista i Kart per una gara nazionale con 75 piloti ai nastri di partenza ha registrato oltre 20mila presenze. “Il successo di pubblico già dalla prima giornata di gare riflette la passione napoletana per i motori, un amore mai sopito che grazie al Racing Show torna a palpitare. La città ha sete di novità e reagisce bene alle nuove sfide. Ci sono tutti i presupposti per strutturare la Formula E a Napoli, capitale e cuore del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

