Napoli Racing Show 20mila persone sul lungomare Gli organizzatori | Formula E? Ci sono i presupposti

Oltre 20mila persone nella giornata d’esordio del Napoli Racing Show, l’evento che per tutto il weekend sta trasformando il lungomare in un circuito automobilistico. In pista i kart per la gara nazionale con 75 piloti, prove libere, qualifiche, prefinali e finali.La vittoria nella classe regina è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

