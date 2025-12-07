Napoli-Juventus una classica del calcio italiano | da Maradona – Platini a De Bruyne – Yildiz

C’era un tempo in cui il calcio italiano rappresentava l’epicentro del pallone mondiale. Gli stadi erano pieni ogni domenica, le televisioni di mezzo pianeta trasmettevano le partite di Serie A, e campioni straordinari come Diego Armando Maradona e Michel Platini trasformavano le sfide tra Napoli e Juventus in autentici eventi di culto. Erano gli anni ’80, un’epoca irripetibile, in cui da un lato spiccavano il genio e la fantasia del Pibe de Oro, simbolo di un Sud che voleva riscattarsi, capace di accendere il San Paolo con un tocco, una punizione, un tunnel. Dall’altro, l’eleganza e il controllo di Le Roy, incarnazione perfetta della Juventus e del Nord industriale, metodico, vincente e razionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

