Napoli Juventus tensione fiori dal Maradona prima del match | pietre contro il pullman bianconero Danneggiati i vetri nessun ferito

Napoli Juventus, tensione fiori dal Maradona prima del match. Serata macchiata dal brutto e grave episodio contro il pullman bianconero all’arrivo allo stadio Il clima già teso di Napoli Juve è degenerato pochi minuti prima del fischio d’inizio in un episodio di violenza inaccettabile. Come riportato da DAZN, il pullman della Juventus, diretto allo stadio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juventus, tensione fiori dal Maradona prima del match: pietre contro il pullman bianconero. Danneggiati i vetri, nessun ferito

