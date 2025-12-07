Napoli-Juventus Spalletti sulla strada di Conte verso il doppio record
Vincere non solo per la vetta della classifica: i campioni d’Italia inseguono due obiettivi speciali contro i rivali storici E’ sempre stata una grande classica del nostro calcio, ma, negli ultimi vent’anni, Napoli-Juventus è diventata gara dai livelli e dalle tensioni assolute, spesso importante per traguardi cruciali. Anche stasera, al ‘Maradona’, gli spunti di interesse non mancheranno, come il primo confronto ufficiale tra Conte e Spalletti, a panchine ‘invertite’ rispetto a quello che si sarebbe potuto immaginare appena due anni fa. E’ una sfida che gli azzurri non devono fallire per restare in vetta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid
Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko
Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona
LIVEBLOG #NapoliJuve #SerieA #NapoliJuventus #SerieAEnilive #Calcio Vai su X
? MATCHDAY! ? #NapoliJuventus ?Stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli. ore 20:45 Serie A, matchday 14 #ForzaNapoliSempre #AG4IN #sscnapoli24h #italia #calcio #argentina #maradona #sscnapoli #antonioconte #scotland #rom - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti punta su Yildiz - Gli azzurri per riprendersi la vetta della classifica, i bianconeri hanno l'esigenza di proseguire la rimonta verso i primi quattro posti ... Lo riporta gazzetta.it
Napoli-Juventus live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Elmas al fianco di McTominay - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Riporta ilmattino.it
LIVE – Napoli-Juventus, ecco le formazioni ufficiali: Spalletti lancia Yildiz punta - Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, ... Segnala iamnaples.it