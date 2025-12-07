Napoli-Juventus Spalletti preferisce Miretti a Thuram Sky Sport
Questa sera, alle 20:45, lo Stadio Diego Armando Maradona si accende per una delle sfide più attese della stagione di Serie A: Napoli-Juventus. Per ingannare l’attesa del fischio d’inizio, diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Sky Sport. Napoli-Juventus, le probabili formazioni. Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Lang, Højlund, Neres. All. Conte Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners;, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceição, Yildiz, David. All. Spalletti Spalletti a Napoli con l’ansia: se perde, è fuori dalla lotta scudetto già a dicembre (Libero) Questa sera si affronteranno Napoli e Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
