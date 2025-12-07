Napoli-Juventus ora è ‘partita normale’ | testimonianze confermano che la rivalità è solo sportiva

Dailynews24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli-Juventus è sempre stata la partita più attesa dell’anno per i tifosi partenopei. Negli ultimi anni, però, sta sempre più diventando un partita come le altre, a testimonianza della crescita del club azzurro, anche da parte della tifoseria. Attualmente, infatti, si assiste solo ad un clima di rivalità sportiva, che spesso avviene in modo scherzoso e non . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juventus 232 8216partita