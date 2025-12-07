Napoli-Juventus non solo in campo | tre nomi possono accendere il duello di mercato
Napoli-Juventus in campo ma non solo. Stasera la sfida tra due squadre che vogliono portare a casa i tre punti e che faranno di tutto per riuscirci, al contempo c’è anche il mese di gennaio che è nel mirino di entrambe. Il mercato di fatto rappresenterà un altro terreno di scontro per i due club. La sessione invernale è ormai alle porte, mancano pochi giorni: molti saranno i nomi che potrebbero incuriosire le due squadre, alcuni di questi potrebbero accendere dei veri e propri duelli di mercato. Napoli-Juve, tre nomi che possono accendere lo ‘scontro’. Niccolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato attraverso il proprio canale YouTube, soffermandosi proprio sullo scontro Napoli-Juventus che potrebbe accendersi non solo in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid
Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko
Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona
? MATCHDAY! ? #NapoliJuventus ?Stadio “Diego Armando Maradona”, Napoli. ore 20:45 Serie A, matchday 14 #ForzaNapoliSempre #AG4IN #sscnapoli24h #italia #calcio #argentina #maradona #sscnapoli #antonioconte #scotland #rom - facebook.com Vai su Facebook
Italya Serie A'da Napoli, Juventus'u agirliyor! Napoli - Juventus mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> nsn.tc/4pWJUGN Vai su X
Napoli-Juventus: probabili formazioni. Elmas titolare, Spalletti lancia David - Probabili formazioni di Napoli e Juventus, le due squadre si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona per la 14esima giornata del campionato di Serie A 2025- Lo riporta areanapoli.it
Napoli-Juventus, lo scontro è in mezzo al campo: Thuram e McTominay mostrano i muscoli - Fisico e corsa: Khephren uomo in più della Juve ... Da msn.com
Ricordate quel giorno: NAPOLI-JUVENTUS - La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ... Secondo tuttojuve.com