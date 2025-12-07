Napoli Juventus LIVE 1-1 LIVE | pareggio dei bianconeri con Yildiz!
Napoli Juventus: segui sintesi, tabellino e cronaca live del big-match della 14a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Maradona Napoli Juventus in campo per la 14a giornata di Serie A 20252026. Partita sentitissima tra le due squadre, in un momento della stagione che può rivelarsi decisivo per gli obiettivi di entrambe. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Napoli 1-1 #Juventus : Kenan Yildiz! #NapoliJuve #SerieA #NapoliJuventus #SerieAEnilive #Calcio
Attimi di tensione al Maradona prima di Napoli-Juventus? Secondo Federica Zille, intervenuta a bordocampo su DAZN nel riscaldamento del match, il pullman bianconero sarebbe stato colpito con delle pietre al suo arrivo in quel di Fuorigrotta
Live Napoli-Juventus 1-1, il pareggio di Yildiz al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma
LIVE - Napoli-Juventus: 1-1, Yildiz pareggia - formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale.
LIVE Napoli-Juventus 1-1 Serie A 2025/2026: Yildiz pareggia per Juventus - formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.