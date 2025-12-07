Napoli Juventus LIVE 1-0 LIVE | Hojlund porta in vantaggio i partenopei

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Juventus: segui sintesi, tabellino e cronaca live del big-match della 14a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 allo Stadio Maradona Napoli Juventus in campo per la 14a giornata di Serie A 20252026. Partita sentitissima tra le due squadre, in un momento della stagione che può rivelarsi decisivo per gli obiettivi di entrambe. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli juventus live 1 0 live hojlund porta in vantaggio i partenopei

© Calcionews24.com - Napoli Juventus LIVE 1-0 LIVE: Hojlund porta in vantaggio i partenopei

Leggi anche questi approfondimenti

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

napoli juventus live 1Live Napoli-Juventus 1-0, Hojlund porta in vantaggio gli azzurri - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Riporta ilmattino.it

napoli juventus live 1LIVE - Napoli-Juventus: 1-0, Hojlund! - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Come scrive areanapoli.it

napoli juventus live 1DIRETTA Serie A, Napoli-Juventus 1-0: la sblocca Hojlund! – LIVE - Roma e Lazio Bologna in diretta live: risultati e classifica ... Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juventus Live 1