Napoli-Juventus il Maradona si accende | sfida da vertigini per il primato e per la corsa Champions

La quattordicesima giornata offre il suo piatto forte al tramonto del weekend: Napoli-Juventus, il posticipo che chiude la domenica con la tensione di un grande classico. Gli azzurri tornano a giocare davanti al pubblico del Maradona per difendere il primato, frutto di un percorso autoritario e di una fiducia che Antonio Conte sembra aver ricostruito pezzo dopo pezzo. Dall’altra parte, la Juventus di Luciano Spalletti si presenta con un’urgenza diversa: trasformare la rincorsa in una scalata, riprendersi la zona Champions e mandare un segnale alla vetta. Una vittoria riporterebbe i bianconeri all’altezza delle grandi, aprendo scenari nuovi in una stagione finora complicata ma non compromessa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli-Juventus, il Maradona si accende: sfida da vertigini per il primato e per la corsa Champions

