Napoli-Juventus il confronto economico spiazza i tifosi delle squadre

La quattordicesima giornata di Serie A propone una delle partite più attese della stagione: Napoli-Juventus, in programma questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Un confronto che va oltre il campo e che mette di fronte due realtà competitive ma profondamente diverse dal punto di vista economico, gestionale e strategico. Numeri e indicatori finanziari mostrano infatti come i due club abbiano intrapreso percorsi distinti, pur rimanendo tra le società più strutturate del calcio italiano. Il valore dei club: due dimensioni differenti. Secondo le stime elaborate da Football Benchmark, il Napoli ha raggiunto un enterprise value di circa 1,08 miliardi di euro, un livello che lo colloca stabilmente tra i primi venti club europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Napoli-Juventus, il confronto economico spiazza i tifosi delle squadre

