Il big match della 14esima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello che va in scena domenica sera al Maradona tra il Napoli e la Juventus. Entrambe le squadre sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia, rispettivamente contro Cagliari e Udinese, e ora si affrontano per rinnovare le proprie ambizioni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol al “Maradona”