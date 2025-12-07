Napoli-Juventus Conte pronto ad utilizzarlo | che chance per il giovane Vergara

Tra un debutto europeo e una prova di carattere in Coppa, un centrocampista campano si prende la scena. Intensità, pochi tocchi e un profilo che fa pensare in grande (Ansa Foto) – SerieAnews Nel panorama del calcio italiano, emergono storie di giovani talenti che, dopo periodi di crescita lontano dalla ribalta, riescono a catturare l’attenzione e a lasciare il segno. Una di queste narra di un ragazzo che, rientrato dai prestiti, si presenta in ritiro e, con discrezione, inizia a far parlare di sé. L’occhio esperto di un tecnico esigente valuta attentamente la sua corsa, la pulizia nel primo controllo e l’attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli-Juventus, Conte pronto ad utilizzarlo: che chance per il giovane Vergara

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

Italya Serie A'da Napoli, Juventus'u agirliyor! Napoli - Juventus mücadelesi CANLI IDDAA seçenegiyle Nesine'de! Hemen Oyna --> nsn.tc/4pWJUGN Vai su X

Probabili formazioni di #Napoli e #Juventus, le due squadre si affrontano allo stadio Diego Armando Maradona per la 14esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Guarda il video sul nostro canale YouTube. Link nel primo commento. - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus: Conte conferma l’undici anti-Roma - Roma con un solo cambio obbligato: Elmas al posto dell’infortunato Lobotka. Lo riporta mondonapoli.it

Conte-Juve, Chirico: "Storia chiusa! Ma quest'estate erano già pronte le grafiche..." - il giornalista di fede juventina Marcello Chirico è intervenuto nel corso di "Sabato Azzurro" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto ... Segnala tuttonapoli.net

Napoli-Juventus live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Spalletti al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... ilmattino.it scrive