Napoli-Juventus come ha reagito il Maradona al ritorno di Spalletti
È il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli: la reazione dello stadio dove ha vinto lo Scudetto solo 2 anni fa Napoli-Juventus è un mix di emozioni. Non solo per Antonio Conte, che affronta il suo passato glorioso. Lì dov’è ricominciata la storia bianconera, fatta di successi nazionali. C’è anche il ritorno di Spalletti al Maradona. L’accoglienza dello stadio Maradona per Luciano Spalletti (ANSA) Calciomercato.it Alla lettura delle formazioni, il nome di Spalletti è stato fischiato dall’intero stadio. Qualche timido applauso, perlopiù fischi. Poi è entrato in campo, ha salutato calorosamente Antonio Conte con il quale non si è mai sfidato in campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
