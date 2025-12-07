I primi minuti della sfida del “Maradona” sono già incandescenti: la bocciatura non è tardata ad arrivare Prima porzione di gara letteralmente da incubo per la Juventus. Ad un passo dal gol con l’incornata di McTominay, il Napoli ha sbloccato la contesa grazie al tap-in di Rasmus Hojlund che al sesto minuto di gioco si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto deviando in rete l’ottimo suggerimento di Neres. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Approccio da incubo per la retroguardia bianconera. Svaga ta e poco concentrata, la catena sinistra formata da Koopmeiners in posizione di braccetto e da Cabal come esterno non sta fornendo le risposte invocate da Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Juventus, bocciata la scelta di Spalletti: “Dilettanti”