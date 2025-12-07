Napoli-Juventus 2-1 doppio Hojlund per Conte | azzurri in testa da soli

Una vigilia particolare, già di per sé. Per i napoletani la sfida contro la Juventus non è mai banale, figuriamoci con Luciano Spalletti seduto sulla panchina bianconera. Se. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Juventus 2-1, doppio Hojlund per Conte: azzurri in testa da soli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pronostici di oggi 1 novembre: PSG, Bayern Monaco, Juventus, Arsenal, Napoli, Liverpool, Real Madrid

Il Napoli regola il Qarabag in Champions League, successo sofferto della Juventus. Manchester City e Barcellona ko

Napoli-Juventus (domenica 07 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol al Maradona

#Napoli 2-1 #Juventus : Rasmus Hojlund! #NapoliJuve #SerieA #NapoliJuventus #SerieAEnilive #Calcio Vai su X

Attimi di tensione al Maradona prima di Napoli-Juventus? Secondo Federica Zille, intervenuta a bordocampo su DAZN nel riscaldamento del match, il pullman bianconero sarebbe stato colpito con delle pietre al suo arrivo in quel di Fuorigrotta A parlare d - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2 pareggi, 5 sconfitte), dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (2 sconfitte) e, più in ... sport.sky.it scrive

Napoli-Juventus 2-1, Conte batte Spalletti: a segno Hojlund (due) e Yildiz - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Lo riporta ilmattino.it

Napoli-Juve diretta, Hojlund fa 2-1 dopo il pari di Yildiz live - Spalletti torna al Maradona e fa visita alla squadra allenata da Antonio Conte in occasione della quattordicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it