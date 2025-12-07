Napoli-Juventus 2-1 – Doppietta Hojlund

Napoli-Juventus Cronaca e tabellino della partita giocata allo stadio Maradona domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20,45. Napoli-Juventus 2-1 CRONAC A Napoli-Juventus 2-1: la decide una doppietta di Hojlund. Una doppietta dell’attaccante danese condanna la Juve alla sconfitta al Maradona e regala al Napoli il primo posto momentaneo in classifica a +1 sull’Inter. Match sbloccato a inizio gara proprio da Hojlund. La Juve fatica a reagire e non riesce a impensierire il Napoli. Ma a inizio ripresa la formazione di Spalletti si scuote e trova il pari con un bel diagonale di Yildiz. Gara più aperta ma ancora Hojlund, di testa batte Di Gregorio e regala il successo al Napoli TABELLINO NAPOLI – JUVENTUS 2-1 Marcatori: 43? Kolo Muani (J), 12? st Anguissa (N), 24? st rig. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli-Juventus 2-1 – Doppietta Hojlund

