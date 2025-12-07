Napoli-Juventus 2-1 amaro ritorno di Spalletti Decide una doppietta di Hojlund

Napoli, 7 dicembre 2025 – Negli ultimi anni tra Napoli e Juventus al Maradona non c'è storia e il trend favorevole ai padroni di casa si conferma grazie a un inizio al fulmicotone nel segno del nuovo asse di fuoco Neres-Hojlund: cross basso del brasiliano e spaccata vincente del danese, per un dominio che per gli azzurri dura nell'arco dell'intero primo tempo. Il colpo del ko della banda Conte non arriva e così nella ripresa i bianconeri pareggiano con Yildiz a chiusura di un triangolo in velocità con McKennie, lasciando presagire addirittura un finale diverso per il ritorno di Spalletti da avversario a Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Juventus 2-1, amaro ritorno di Spalletti. Decide una doppietta di Hojlund

