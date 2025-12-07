Napoli Juve Spalletti ritorna dove ha fatto la storia Un grande evento per tutti!

Napoli Juve, una situazione particolare dove Luciano Spalletti ritorna dove ha fatto la storia Il calcio si conferma un «mistero buffo», capace di disegnare traiettorie umane e professionali imprevedibili. Il destino ha voluto che il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli, sulla panchina della rivale storica Juventus, avvenisse proprio oggi, 7 dicembre. Un editoriale di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juve, Spalletti ritorna dove ha fatto la storia. Un grande evento per tutti!

