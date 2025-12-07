Napoli Juve pullman bianconero colpito da pietre prima dell’ingresso allo stadio Maradona La ricostruzione di quanto successo nel pre-partita

Napoli Juve, il pullman bianconero è stato colpito da pietre prima di entrare allo stadio Maradona. La ricostruzione di quanto accaduto nel pre-partita. La tensione per il big match si trasforma in violenza inaccettabile. L’avvicinamento a Napoli Juve è stato macchiato da un episodio gravissimo avvenuto pochi minuti fa all’esterno dello stadio “Diego Armando Maradona”. Il pullman che trasportava la squadra bianconera dall’hotel all’impianto è stato oggetto di un vero e proprio agguato da parte di alcuni facinorosi. Lo riporta DAZN. L’agguato: pietre contro il mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, mentre il veicolo si faceva strada tra la folla scortato dalle forze dell’ordine per raggiungere l’ingresso carraio, è stato colpito da pietre, lanciate contro le fiancate del bus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, pullman bianconero colpito da pietre prima dell’ingresso allo stadio Maradona. La ricostruzione di quanto successo nel pre-partita

