Napoli-Juve per Spalletti i fischi prevalgono sugli applausi alla lettura delle formazioni

Napolitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fischi prevalgono sugli applausi per l'atteso ritorno di Luciano Spalletti al Maradona alla lettura delle formazioni e del suo nome prima del match.Pubblico azzurro diviso, dunque, nell'accoglienza al tecnico del terzo scudetto.Fischi, sempre durante la lettura delle formazioni, sono arrivati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

