Napoli Juve Modugno racconta il ritorno di Spalletti nella città partenopea | Sorrisi ampi è in gran forma Le parole prima del match del Maradona

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Juve, Modugno racconta: Luciano Spalletti in forma al suo arrivo. Sorrisi ampi accanto a Chiellini e abbracci con gli amici, il Maradona lo aspetta. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha raccontato in collegamento davanti all’hotel che ospita la Juventus le prime impressioni su Luciano Spalletti al suo ritorno a Napoli. L’allenatore bianconero, che torna per la prima volta al Maradona da avversario dopo aver conquistato lo Scudetto, ha mostrato un atteggiamento disteso e sereno. Modugno ha descritto i sorrisi grandi e ampi di Luciano Spalletti, notando che il tecnico era seduto accanto a Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli juve modugno racconta il ritorno di spalletti nella citt224 partenopea sorrisi ampi 232 in gran forma le parole prima del match del maradona

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, Modugno racconta il ritorno di Spalletti nella città partenopea: «Sorrisi ampi, è in gran forma». Le parole prima del match del Maradona

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

napoli juve modugno raccontaSky, Modugno sul ritorno di Spalletti a Napoli: "Ecco come l'ho visto" - Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato da Napoli Francesco Modugno è intervenuto dall'esterno dell'Hotel Parker’s, albergo che ospita la Juventus in vista della sfida ... Da tuttonapoli.net

Modugno: “Ecco come ho visto Spalletti al suo ritorno a Napoli” - Francesco Modugno, in collegamento con Sky Sport davanti all'hotel che ospita la Juventus, ha raccontato come ha visto Luciano Spalletti al suo arrivo a Napoli. Si legge su tuttojuve.com

napoli juve modugno raccontaInfortunio Lobotka, Modugno: "Forse Conte già sapeva, ricordate la sua frase?" - Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto a Televomero parlando dei principali temi relativi alla vigilia di Napoli- Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Modugno Racconta