Napoli Juve Modugno racconta il ritorno di Spalletti nella città partenopea | Sorrisi ampi è in gran forma Le parole prima del match del Maradona
Napoli Juve, Modugno racconta: Luciano Spalletti in forma al suo arrivo. Sorrisi ampi accanto a Chiellini e abbracci con gli amici, il Maradona lo aspetta. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha raccontato in collegamento davanti all’hotel che ospita la Juventus le prime impressioni su Luciano Spalletti al suo ritorno a Napoli. L’allenatore bianconero, che torna per la prima volta al Maradona da avversario dopo aver conquistato lo Scudetto, ha mostrato un atteggiamento disteso e sereno. Modugno ha descritto i sorrisi grandi e ampi di Luciano Spalletti, notando che il tecnico era seduto accanto a Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
