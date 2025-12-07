Napoli-Juve lo scippo di Spalletti a Conte | scelto McTominay

Da protagonista dello scudetto partenopeo a giocatore bianconero: il sogno dei tifosi per lo scozzese Conte sulla panchina del Napoli, Spalletti su quella della Juventus, e tanti altri stravolgimenti sono quelli che hanno portato il mercato e gli eventi degli ultimi anni, in una grande sfida che ha visto ribaltarsi gli equilibri del passato, almeno di recente. In un mondo del calcio dove il mercato è quasi perenne, il sogno dei bianconeri sarebbe portare a Torino Scott McTominay. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Non stupisce, del resto, che lo scozzese abbia conquistato tutti, dopo la scorsa stagione passata che gli è valsa il titolo di MVP. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Juve, lo scippo di Spalletti a Conte: scelto McTominay

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

Juventus, dicci la verità: l'esame di Spalletti e i tre duelli che spaccano il match con il Napoli - Dopo una serie positiva di tre successi che ha restituito fiducia all’ambiente bianconero, la Juventus affronta questa sera uno degli appuntamenti più attesi e pesanti dell’intera stagione: ... Da msn.com

Napoli Juve, Spalletti ritorna dove ha fatto la storia. Un grande evento per tutti! - Napoli Juve, una situazione particolare dove Luciano Spalletti ritorna dove ha fatto la storia Il calcio si conferma un «mistero buffo», capace di disegnare traiettorie umane e professionali imprevedi ... Secondo calcionews24.com

Napoli-Juventus live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro Spalletti al Maradona - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Lo riporta ilmattino.it