Napoli Juve LIVE | a breve il fischi d’inizio al Maradona
di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 0-0: risultato e tabellino. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Napoli Juve 0-0: risultato e tabellino. Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?
Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica
Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter
Tgr Rai Campania. . BRUSCOLOTTI, LE "CURE" PER PLATINI E LE CAREZZE DEL FRANCESE: AMARCORD NAPOLI-JUVENTUS, SFIDA INFINITA - facebook.com Vai su Facebook
? #Spalletti, conferenza Napoli-Juve: La Grande Bellezza, cita #Elkann e pizzica #Conte, "Non lo conosco" Vai su X
LIVE - Napoli-Juventus alle 20:45, segui la partita in diretta con AreaNapoli.it - it: formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Secondo areanapoli.it
Napoli-Juventus live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Elmas al fianco di McTominay - Lo Stadio Maradona è pronto per ospitare lo scontro più atteso della 14esima giornata: da una parte il Napoli di Conte, reduce in campionato dalla vittoria contro la Roma e da ... Si legge su ilmattino.it
LIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti senza attaccanti punta su Yildiz - Gli azzurri per riprendersi la vetta della classifica, i bianconeri hanno l'esigenza di proseguire la rimonta verso i primi quattro posti ... Da gazzetta.it